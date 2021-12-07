Звезда «Аншлага» раскритиковала юмор в Comedy Club

Российская артистка эстрады, звезда шоу «Аншлаг» Клара Новикова отозвалась о юморе в Comedy Club резко негативно. По её мнению, шутки в этом шоу абсолютно несмешные. В интервью для YouTube-канала «Скажи Гордеевой» она также рассказала, что её звали участвовать в проекте.



Создатели Comedy Club звали меня несколько раз, я у них была. В зале сидеть было интересно, а самой в этом участвовать — не очень, — поделилась Новикова.

Как считает актриса, современные юмористические программы, такие как Comedy Club, сильно отличаются от тех, что транслировались на телевидении раньше. Юмористка также рассказала, что смех зрителей в зале на шутки в шоу отрепетирован заранее.

Вы же не видите, что происходит на съёмках. А я видела, что это не смешно: и это не проходит, и это недотянули. А дальше — это уже приписывают аплодисменты, записанный смех туда влепляют, — заявила она.

При этом Новикова отметила, что в старых юмористических шоу не пытались обмануть аудиторию — если зрители в зале не смеялись, в эфир всё равно выходила первоначальная версия этой записи. Артистка добавила, что на реакцию зрителей также может влиять обстановка в зале.

Может быть, ещё имеет значение зал: когда ты сидишь в зале, от того, что рядом люди, как-то это живее происходит, чем ты одна сидишь у телевизора, —поделилась она.

Ранее сообщалось об интервью ведущей передачи «Аншлаг» Регины Дубовицкой, в котором она прокомментировала появление в сентябре на телеканале «Россия 1» шоу от Comedy Club Production. Дубовицкая сказала, что успех шоу будет зависеть от того, насколько молодёжный юмор будет хорош. Она не исключила возможности участия артистов Соmedy Club в «Аншлаге» при условии высокого уровня номеров.