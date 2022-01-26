У Малахова рак? Онкологи высказались о «страшной болезни» телеведущего

Известный блогер Anton S (Антон Суворкин) озвучил то, о чём давно шепчутся в телецентре Останкино: по словам работников ТВ, ведущий ток-шоу «Прямой эфир» Андрей Малахов якобы лечится от рака. Новость о возможной «страшной болезни» журналиста появилась в ряде СМИ и всерьёз встревожила его поклонников, которые не могли не заметить изменений во внешности телезвезды, произошедших за считанные месяцы. NEWS.ru попросил профессиональных онкологов оценить правдивость слухов о диагнозе ведущего.

Означают ли парик и полнота онкозаболевание?

О возможном диагнозе Андрея Малахова блогеру сообщил один его подписчиков. Со ссылкой на своего знакомого, работающего на телевидении, тот рассказал, что «у Малахова рак» и «там всё прямо плохо». Ведущий ток-шоу «Прямой эфир» и других программ на телеканале «Россия 1» якобы проходит лечение в Германии, куда летает в перерывах между съёмками, утверждает блогер. Anton S отметил, что даже свой недавний 50-летний юбилей Андрей Малахов отметил в Баден-Бадене, поскольку в Германии, по его словам, прекрасная медицина, к услугам которой прибегает всё больше число состоятельных россиян.

Однако заслуженный врач России, хирург-онколог высшей квалификации Андрей Коржиков в беседе с NEWS.ru счёл аргументы блогера недостаточно убедительными. Доктор отметил, что «парик не выдаёт заболевание — человек может его носить по абсолютно другим причинам». Отёчность и лишний вес, рассказал врач, также не обязательно означают онкологию — эти же проявления могут возникать при иных заболеваниях: сердца, почек, желудочно-кишечного тракта, нарушения обмена веществ.

Если допустить, что причиной значительных внешних изменений человека стало всё-таки онкозаболевание, то пациент может спокойно продолжать работать практически в своём привычном графике и параллельно получать лечение. Большинство наших пациентов так и делают, — объяснил Андрей Коржиков.

Среди основных факторов появления и развития онкозаболевания врач назвал стрессы и отдых в жарких странах. Хирург-онколог подчеркнул, что «организм жителя наших широт нацелен на одно лето в году» и слишком частый отдых в другом климате может быть вреден для здоровья.

Безудержное, бесконтрольное и безграмотное поведение на курортах, на островах, на морях не может пройти бесследно для организма. Я не против поездок, но важно соблюдать правила: ограничить время пребывания на активном солнце, обязательно носить специальную защищающую тело от солнечных лучей одежду, — порекомендовал онколог.

«Своим известным пациентам я советую молчать об их диагнозе»

Андрей Коржиков признал, что число пациентов, которым удаётся победить онкологию, с каждым годом растёт. Лучшие результаты показывают те, у кого болезнь выявлена на ранней стадии. Как отметил хирург-онколог, чем скорее будет поставлен верный диагноз, тем больше шансов на выздоровление и долгую жизнь.

Что касается обсуждения болезни с кем бы то ни было, Коржиков отметил разное поведение онкопациентов: одни легко делятся этой новостью с друзьями и коллегами, другие предпочитают держать свой диагноз в тайне, посвящая в неё лишь членов семьи.

Старший научный сотрудник онкоцентра им.Блохина, онколог Игорь Самойленко в беседе с NEWS.ru осудил блогера, обнародовавшего слух о болезни Андрея Малахова. Он отметил, что если бы ведущий действительно был болен и захотел рассказать об этом, он бы уже сделал это. А если Малахов намеренно скрывает диагноз, то имеет полное право: здоровье — личное дело каждого, добавил врач.

Онколог Андрей Коржиков поддержал коллегу, заявив, что категорически не рекомендует своим известным пациентам (публичным персонам) предавать лечение огласке. Повышенное внимание в таких случаях, считает он, вредит выздоровлению.

Близкие-родные знают (о диагнозе пациента. — NEWS.ru), и этого достаточно, — уверен доктор.

Андрей Коржиков объяснил, что даже в стационарах запрещает пациентам обсуждать друг с другом болезнь. По мнению хирурга-онколога, «это бесполезная трата времени, потому что в каждом случае заболевание протекает по-своему». Заслуженный врач России заявил, что больным раком «надо не обмениваться мнениями, а поставить перед собой задачу побыстрее выздороветь и выписаться». А для советов и рекомендаций, заключил Андрей Коржиков, существует лечащий врач.