Ольга Бузова оскорбила в Сети партнёршу Давы по «Танцам со звёздами»

https://static.news.ru/photo/69943b8e-8016-11eb-bd68-96000091f725_660.jpg Ольга Бузова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Ольга Бузова опубликовала в Instagram оскорбительные сторис в отношении танцовщицы Дарьи Палей.

По слухам, именно Палей стала причиной разлуки Бузовой с рэпером Давидом Манукяном.

Как циклично. Все шлюхи, которые спят с моими мужчинами, меня блокируют, — написала певица, намекая на Настю Костенко, на которой женился её экс-муж Дмитрий Тарасов.

Спустя несколько минут Бузова этот пост удалила. Палей и Манукян пока никак не отреагировали на выходку артистки, пишет «Экспресс газета».

Ранее танцовщица неоднократно заявляла, что счастлива со своим мужем и другие мужчины её не интересуют.

Бузова и Манукян расстались после полутора лет отношений. Разрыв очень серьёзно сказался на душевном состоянии обоих. Инициатором выступила Ольга Бузова, обвинившая бойфренда в побоях и изменах. Паре не помогла даже сыгранная на Мальдивах свадьба.

Ранее блогер признал, что в сложившейся ситуации для него важно оставаться самим собой и продолжать идти вперёд.16 марта Манукян отпразднует своё 28-летие. Он планирует в этот день выступить перед своими поклонниками с концертом. Мероприятие пройдёт в Новосибирске — родном городе Давы, сообщал NEWS.ru.