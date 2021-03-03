Дава надеется на встречу с Ольгой Бузовой

https://static.news.ru/photo/137ca47e-7c89-11eb-b693-96000091f725_660.jpg Давид Манукян Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Известный российский блогер Давид Манукян расстался с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой почти два месяца назад. Если сначала артистка обвинила экс-возлюбленного в побоях и изменах, то сейчас практически не говорит о нём. А вот Дава, наоборот, выложил в своём Stories в Instagram пост, посвящённый его чувствам.

Признания были достаточно откровенными — он признался, что хотел бы увидеть Бузову.

Вроде всё просто, а *** не просто. Вроде нужно бы и высказаться, а вроде и нельзя. Короче, на душе столько всего, — написал Давид Манукян.

Он отметил, что когда-нибудь хотел бы «посидеть и душевно поговорить» с экс-возлюбленной.

Блогер признал, что в сложившейся ситуации для него важно оставаться самим собой и продолжать идти вперёд.

16 марта Манукян отпразднует своё 28-летие. Он планирует в этот день выступить перед своими поклонниками с концертом. Мероприятие пройдёт в Новосибирске — родном городе Давы.

Ранее блогер опубликовал в социальной сети видео, на котором видно, как он выглядит после липосакции. После расставания со знаменитостью блогер решился на кардинальные перемены во внешности и лёг под нож пластического хирурга. 28 февраля его выписали из больницы. Мужчина с гордостью продемонстрировал, как выглядит после операции, писал NEWS.ru.