Ольга Бузова устроила истерику в Сети из-за партнёрши Давы по танцам

https://static.news.ru/photo/0035215c-8058-11eb-a71d-96000091f725_660.jpg Ольга Бузова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ольга Бузова выяснила, что оказалась заблокирована у Дарьи Палей — партнёрши Давы по шоу «Танцы со звёздами». Поющая ведущая уверена, что танцовщица не просто так поместила её в чёрный список в соцсети.

Бузова считает, что именно с Палей бывший жених Дава изменял ей, пишет StarHit.

Ведущая «Дома-2» даже опубликовала по этому поводу пост, в котором подтвердила данную информацию.

Как циклично. Все шлюхи, которые спят с моими мужчинами, меня блокируют, — написала в сторис Бузова.

instagram.com/buzova86

Позже, правда, поющая ведущая удалила сторис. Но она и раньше намекала на то, что бывший жених изменял ей. К тому же ведущая главной телестройки страны открыто говорила о том, что возлюбленный не раз бил её.

Ты меня бьёшь, плюёшь в лицо и оскорбляешь, — писала после расставания с Давой Бузова.

О разрыве отношений с 27-летним блогером Ольга Бузова объявила в январе этого года. Она отписалась от него в Instagram и объявила, что её сердце свободно. При этом ведущая постаралась как можно благороднее обставить расставание с возлюбленным, с которым только сыграла свадьбу на Мальдивах.

Однако не успокоились пользователи, которые сразу стали обвинять танцовщицу в том, что это именно она разрушила пару Дава — Ольга. Вначале Палей отмалчивалась, но после опровергла подобные слухи.

Танцовщица написала, что у неё есть «любимый муж» и дочка, которой годик.

Ранее NEWS.ru сообщал, что рэп-исполнитель Давид Манукян, известный как Дава, поздравил жительниц Подмосковья с Международным женским днём.