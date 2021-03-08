Бывший жених Бузовой устроил дворовый концерт в Подмосковье в честь 8 Марта

Рэп-исполнитель Давид Манукян, известный как Дава, поздравил жительниц Подмосковья с Международным женским днём.
Бывший возлюбленный певицы Ольги Бузовой устроил небольшой концерт в городском округе Электросталь и подарил женщинам цветы.
Рэпер основательно подготовился к представлению — он нанял машину с подъёмным краном и, вооружившись цветами, стучался в окна домов и вручал женщинам букеты, поздравляя с 8 Марта. Цветы в подарок от рэпера получили даже маленькие девочки.
Дава закончил свой перформанс небольшим концертом, исполнив несколько песен у подъезда. Во дворе собралась публика, которым рэпер раздал оставшиеся цветы.
Ранее российский шоумен Максим Галкин вместе с сыном Гарри поздравили россиянок с 8 Марта. Юморист опубликовал праздничный ролик на своей официальной странице в социальной сети в Instagram. Если мальчик поздравил «всех девчонок», то отец обратился к взрослым женщинам. Папа и сын заявили, что посылают всем представительницам прекрасного пола «солнечные лучи».
Накануне президент РФ Владимир Путин поздравил всех женщин с Международным женским днём. Глава государства подчеркнул, что представительницы прекрасного пола несут в мир гармонию, нежность, красоту, материнскую любовь и при этом «непостижимым образом» везде и всё успевают, достигая вершин в различных сферах деятельности и вызывая уважение своей надёжностью и ответственным подходом к делу. Кроме того, россиянок поздравил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, писал NEWS.ru.