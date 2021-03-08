Лавров поздравил женщин с 8 марта

https://static.news.ru/photo/948a696a-2132-11ea-8845-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: MFA Russia/Global Look Press

С праздником 8 марта поздравил женщин министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Глава российской дипломатии пожелал соотечественницам здоровья и радости, а также отметил старания прекрасной половины человечества по сохранению тепла и домашнего уюта.

Вы — наше вдохновение! Неслучайно во все времена мужчины посвящали женщинам музыку и стихи, творили и создавали свои лучшие произведения с вашими именами на устах, — говорится в поздравлении, опубликованном на сайте ведомства.

Лавров также напомнил, что женщина дарит жизнь человечеству и пообещал, что мужчины сделают всё возможное, дабы дамы были окружены вниманием и заботой.

Желаю вам солнечного, весеннего настроения, воплощения самых амбициозных планов и всего самого наилучшего! — заключил глава МИД.

Ранее женщин с праздником поздравил президент России Владимир Путин.