Путин поздравил женщин с 8 Марта

https://static.news.ru/photo/331912a2-6e53-11eb-85eb-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин поздравил всех женщин с Международным женским днём.

Глава государства подчеркнул, что представительницы прекрасного пола несут в мир гармонию, нежность, красоту, материнскую любовь и при этом «непостижимым образом» везде и всё успевают, достигая вершин в различных сферах деятельности и вызывая уважение своей надёжностью и ответственным подходом к делу.

По словам президента, давние традиции празднования 8 Марта создают у россиян особое настроение, символизируют наступление весны и утверждают роль женщин в сбережении «тех истинных ценностей, которые во все времена были и... останутся вдохновляющим нравственным ориентиром».

Кроме того, Путин отметил, что женщины приносят в мир «гармонию, нежность, красоту и самое сильное, чистое, бескорыстное чувство — безусловную материнскую любовь». Президент особенно подчеркнул, что забота о детях и тепло домашнего уюта, которым женщины стремятся окружить родных, — это нелёгкий каждодневный труд, который заслуживает высочайшего признания.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент России Владимир Путин поздравил российского лыжника Александра Большунова, ставшего вторым в марафоне на чемпионате мира. В телеграмме Путин назвал Большунова главным героем гонки на 50 километров, которая завершилась для спортсмена серебряной медалью.