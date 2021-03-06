Путин назвал Большунова главным героем гонки на 50 км на ЧМ

https://static.news.ru/photo/ecbc11a2-7f7c-11eb-ae1d-96000091f725_660.jpg Александр Большунов Фото: Johanna Lundberg/Keystone Press Agency/Global look Press

Президент России Владимир Путин поздравил российского лыжника Александра Большунова, ставшего вторым в марафоне на чемпионате мира. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В телеграмме Путин назвав Большунова главным героем гонки на 50 километров, которая завершилась для спортсмена серебряной медалью, сообщает РИА Новости.

Путин направил поздравительную телеграмму получившему серебряную медаль в гонке на 50 километров Александру Большунову, — рассказал представитель Кремля.

Большунов стал серебряным призёром на мировом первенстве по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе после дисквалификации победителя из сборной Норвегии Йоханнеса Клебо. Лыжник из РФ был лидером масс-старта, но финишировал третьим, отдав золото норвежцу.

Отмечается, что во время соревнований у Большунова произошёл инцидент с норвежцами. Российский лыжник первым вышел на финишную прямую, но в этот момент произошёл контакт с Йоханнесом Клебо, в результате которого россиянин остался без палки и уже не мог бороться за победу. Ему также пришлось пропустить вперёд другого представителя сборной Норвегии — Эмила Иверсена. Позже Клебо дисквалифицировали.

В январе на этапе Кубка мира, на финишной прямой Большунов боролся с финским лыжником Йони Мяки. После того как финн подрезал россиянина, Александр ударил его сзади палкой, а после финиша врезался в Мяки. В связи с этим инцидентом российская команда была дисквалифицирована и лишена бронзовых медалей.

Ранее NEWS.ru писал, что инцидент с участием Александра Большунова во время воскресной эстафеты на этапе Кубка мира разберёт полиция. Сотрудники правоохранительных органов финского региона Хяме начали предварительное расследование для оценки действий россиянина.

Об этом сообщил комиссар по уголовным делам местного департамента полиции Мартти Хирвонен. По его словам, в департамент поступили соответствующие заявления.