Полиция Финляндии подтвердила расследование в отношении Большунова

https://static.news.ru/photo/57ab650e-5f01-11eb-9d92-fa163e074e61_660.jpg Фото: Markku Ulander via imago-images.de/Global Look Press

Инцидент с участием российского лыжника Александра Большунова во время воскресной эстафеты на этапе Кубка мира разберёт полиция. Сотрудники правоохранительных органов финского региона Хяме начали предварительное расследование для оценки действий россиянина.

Об этом сообщил комиссар по уголовным делам местного департамента полиции Мартти Хирвонен. По его словам, в департамент поступили соответствующие заявления.

Подтверждаю. В полицию Хяме было направлено два запроса о расследовании факта нападения. Дело будет продолжено в виде предварительного расследования, — приводит слова Хирвонена РИА Новости.

На финишной прямой Большунов боролся с финским лыжником Йони Мяки. После того как финн подрезал россиянина, Александр ударил его сзади палкой, а после финиша врезался в Мяки. В связи с этим инцидентом российская команда была дисквалифицирована и лишена бронзовых медалей.

Как ранее писал NEWS.ru, Йони Мяки прокомментировал стычку с россиянином Александром Большуновым после финиша эстафеты в рамках этапа Кубка мира в финском Лахти. Спортсмен заявил, что на финишной прямой Большунов попытался обогнать его в точке, где это было невозможно. Он назвал поведение россиянина непрофессиональным и пожаловался, что тот не извинился за свой поступок.