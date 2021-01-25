Финский лыжник пожаловался на Большунова

https://static.news.ru/photo/364a2020-5e85-11eb-b554-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maxim Thore/Keystone Press Agency/Global Look Press

Финский лыжник Йони Мяки прокомментировал стычку с россиянином Александром Большуновым после финиша эстафеты в рамках этапа Кубка мира в финском Лахти.

Мяки заявил, что на финишной прямой Большунов попытался обогнать его в точке, где это было невозможно. Он назвал поведение россиянина непрофессиональным и пожаловался, что тот не извинился за свой поступок, сообщил он «Матч ТВ».

Я делал всё правильно. Я был впереди и выбрал оптимальную траекторию, — подытожил спортсмен.

Ранее сообщалось, что Мяки подрезал Большунова, за что тот толкнул его и ударил палкой. Тренер сборной Норвегии Эйрик Мюр Носсум считает, что Большунова должна наказать Международная федерация лыжного спорта.

NEWS.ru писал, что первая команда сборной России по лыжным гонкам потеряла бронзовые медали Кубка мира в финском Лахти. Такое решение было принято Международной федерацией лыжного спорта (FIS).

В гонке победили норвежцы, второе место заняли финны, третье место, соответственно, россияне. Но после окончания гонки Александр Большунов врезался в финского спортсмена Йони Маки. Жюри посчитало этот инцидент неспортивным поведением, и вся команда была дисквалифицирована.