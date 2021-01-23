Первую команду сборной России по лыжным гонкам лишили медалей на Кубке мира

https://static.news.ru/photo/41a175e0-5e3f-11eb-84dc-fa163e074e61_660.jpg Александр Большунов и Йони Маки Фото: Markku Ulander via www.imago-images.de/Global Look Press

Первая команда сборной России по лыжным гонкам потеряла бронзовые медали Кубка мира в финском Лахти. Такое решение было принято Международной федерацией лыжного спорта (FIS).

В гонке победили норвежцы, второе место заняли финны, третье место, соответственно, россияне. Но после окончания гонки Александр Большунов врезался в финского спортсмена Йони Маки. Жюри посчитало этот инцидент неспортивным поведением, и вся команда была дисквалифицирована.

Теперь вторая команда сборной России, которая финишировала четвёртой, поднялась на третью строчку.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев очень эмоционально отреагировал на произошедший инцидент. Он заявил, что Большунову нужно быть спокойнее, поскольку у него ещё будут спортивные победы. Губерниев отметил, что после произошедшего спортсмена дисквалифицируют. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

За россиянина вступился олимпийский чемпион Александр Легков. По его словам, финский лыжник Йони Маки поступил по-человечески неправильно, когда перекрыл траекторию движения для россиянина. Он предположил, что у финна не было других вариантов, чтобы опередить Большунова. Легков назвал такое поведение Маки неспортивным, сообщает РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, биатлонистка Светлана Миронова заняла шестое место в масс-старте на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце. Россиянка лидировала перед последним огневым рубежом, но дважды промахнулась последними выстрелами и финишировала лишь шестой.