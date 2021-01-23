Биатлонистка Миронова заняла шестое место в масс-старте на Кубке мира

Российская биатлонистка Светлана Миронова заняла шестое место в масс-старте на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце. Россиянка лидировала перед последним огневым рубежом, но дважды промахнулась последними выстрелами и финишировала лишь шестой.
Победу с тремя промахами одержала француженка Жюли Симон, в финишном спурте опередившая шведку Ханну Эберг на 0,2 секунды. Третьей линию финиша пересекла австрийка Лиза Тереза Хаузер (1 промах, 3,5 сек), выигравшая в Антхольце индивидуальную гонку.
Миронова заняла шестое место (2 промаха, +29,3 сек). Евгения Павлова также дважды промахнулась на последнем огневом рубеже и финишировала 11-й (2 промаха, +1.02,4). Лариса Куклина заняла 12-е место (1 промах, +1.03,0 сек.). Ульяна Кайшева показала 22-й результат (3 промаха, +1.52,9).
Как писал NEWS.ru, российская биатлонистка Валерия Васнецова прокомментировала победу в спринте на этапе Кубка IBU в Арбере, где она впервые в сезоне не допустила ни одного промаха.