Биатлонистка Миронова заняла шестое место в масс-старте на Кубке мира

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Генеральный директор Федерации гандбола России Леонид Воронин прокомментировал победу сборной России над Северной Македонией со счётом 32:20 в матче основного раунда мирового первенства.

Так и ожидалось, что игра так сложится, потому что македонцы не очень хорошо выглядят на чемпионате. Наши ребята не расслабились, получилось не так, как в игре с корейцами. В этот...