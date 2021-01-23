16+

Рубрики

Медиа

Архив

Другие

Биатлонистка Миронова заняла шестое место в масс-старте на Кубке мира

15:50, 23 января 2021 61
Светлана Миронова Светлана Миронова Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Российская биатлонистка Светлана Миронова заняла шестое место в масс-старте на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце. Россиянка лидировала перед последним огневым рубежом, но дважды промахнулась последними выстрелами и финишировала лишь шестой.

Победу с тремя промахами одержала француженка Жюли Симон, в финишном спурте опередившая шведку Ханну Эберг на 0,2 секунды. Третьей линию финиша пересекла австрийка Лиза Тереза Хаузер (1 промах, 3,5 сек), выигравшая в Антхольце индивидуальную гонку.

Миронова заняла шестое место (2 промаха, +29,3 сек). Евгения Павлова также дважды промахнулась на последнем огневом рубеже и финишировала 11-й (2 промаха, +1.02,4). Лариса Куклина заняла 12-е место (1 промах, +1.03,0 сек.). Ульяна Кайшева показала 22-й результат (3 промаха, +1.52,9).

Как писал NEWS.ru, российская биатлонистка Валерия Васнецова прокомментировала победу в спринте на этапе Кубка IBU в Арбере, где она впервые в сезоне не допустила ни одного промаха.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео