Биатлонистка Васнецова рассчитывает попасть на чемпионат мира

Российская биатлонистка Валерия Васнецова прокомментировала победу в спринте на этапе Кубка IBU в Арбере, где она впервые в сезоне не допустила ни одного промаха.
Я очень рада, что мне сегодня удалось отстрелять на ноль. Надеюсь, что это вселит в меня уверенность в своих силах и дальше я буду стрелять также хорошо, как сегодня. Сейчас я поеду на чемпионат Европы, где ставлю перед собой самые максимальные цели — бороться за медали в каждой гонке. Конечно, хотелось бы попасть на чемпионат мира и надеюсь, что это случится. Для меня сезон по-настоящему только начался, и я надеюсь, что дальше всё будет лучше и лучше, — рассказала Васнецова NEWS.ru.
Как писал NEWS.ru, российская биатлонистка Валерия Васнецова одержала победу в спринте на втором этапе Кубка IBU в немецком Арбере. Россиянка чисто прошла два огневых рубежа и преодолела дистанцию за 20.09,1.