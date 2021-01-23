Биатлонистка Васнецова рассчитывает попасть на чемпионат мира

Фото: Rolf Simeon/imago sportfotodiens/Global Look Press

Российская биатлонистка Валерия Васнецова одержала победу в спринте на втором этапе Кубка IBU в немецком Арбере. Россиянка чисто прошла два огневых рубежа и преодолела дистанцию за 20.09,1.

Второе место заняла норвежка Анне Скреде (1 промах, +36,8 сек.), а замкнула тройку лучших с чистой стрельбой француженка Лу Жанмонно, уступившая победительнице 50 секунд. Остальные россиянки не смогли пробиться в...