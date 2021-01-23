Биатлонистка Васнецова выиграла спринт на Кубке IBU

Российская биатлонистка Валерия Васнецова одержала победу в спринте на втором этапе Кубка IBU в немецком Арбере. Россиянка чисто прошла два огневых рубежа и преодолела дистанцию за 20.09,1.
Второе место заняла норвежка Анне Скреде (1 промах, +36,8 сек.), а замкнула тройку лучших с чистой стрельбой француженка Лу Жанмонно, уступившая победительнице 50 секунд.
Остальные россиянки не смогли пробиться в десятку лучших. Анастасия Гореева финишировала 11-й (2 промаха, +1.02.8), Полина Шевнина (1 промах, +1.11,6).
Как писал NEWS.ru, российский биатлонист Александр Логинов одержал победу в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце, пройдя без промахов все четыре огневых рубежа и показав результат 48.41,8.