Биатлонистка Васнецова выиграла спринт на Кубке IBU

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Российский биатлонист Александр Логинов одержал победу в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце, пройдя без промахов все четыре огневых рубежа и показав результат 48.41,8.

Второе место занял норвежец Стурла Лэгрейд, лидер зачёта Кубка мира в индивидуальных гонках. С двумя промахами он проиграл 58,5 секунды Логинову. Третье место занял француз Кентен Фийон-Майе (2 промаха, +1.26,5)....