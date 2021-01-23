Логинов выиграл индивидуальную гонку на Кубке мира

https://static.news.ru/photo/ca3d7e56-5cb6-11eb-a759-fa163e074e61_660.jpg Александр Логинов Фото: EIBNER/Benjamin Soelzer/Global Look Press.

Российский биатлонист Александр Логинов одержал победу в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце, пройдя без промахов все четыре огневых рубежа и показав результат 48.41,8.

Второе место занял норвежец Стурла Лэгрейд, лидер зачёта Кубка мира в индивидуальных гонках. С двумя промахами он проиграл 58,5 секунды Логинову. Третье место занял француз Кентен Фийон-Майе (2 промаха, +1.26,5).

Евгений Гараничев с двумя промахами занял 14-е место, что стало его лучшим результатом в этом сезоне.

Сборная России завоевала первую медаль в личных гонках в текущем сезоне Кубка мира. До этого она выигрывала золото в смешанной эстафете в Оберхофе.

Как писал NEWS.ru, австрийская биатлонистка Лиза Тереза Хаузер победила в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.