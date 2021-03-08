Гарри Галкин с отцом поздравил «всех девчонок» с 8 Марта

https://static.news.ru/photo/05823f44-8005-11eb-99cd-96000091f725_660.jpg Максим Галкин Фото: instagram.com/maxgalkinru

Российский шоумен Максим Галкин вместе с сыном Гарри поздравили россиянок с 8 Марта. Юморист опубликовал праздничный ролик на своей официальной странице в социальной сети в Instagram.

Если мальчик поздравил «всех девчонок», то отец обратился к взрослым женщинам. Папа и сын заявили, что посылают всем представительницам прекрасного пола «солнечные лучи».

Дорогие женщины, поздравляем вас. Будьте счастливы и любимы. Мы с Гариком шлём вам солнечные весенние лучи, — сказал телеведущий.

Накануне президент РФ Владимир Путин поздравил всех женщин с Международным женским днём. Глава государства подчеркнул, что представительницы прекрасного пола несут в мир гармонию, нежность, красоту, материнскую любовь и при этом «непостижимым образом» везде и всё успевают, достигая вершин в различных сферах деятельности и вызывая уважение своей надёжностью и ответственным подходом к делу. Кроме того, россиянок поздравил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Ранее NEWS.ru сообщал, что обитателей Московского зоопарка угостили замороженными лакомствами в честь 8 Марта, рассказали в пресс-службе учреждения. Так, папуанских пингвинов накормили разноцветными фигурками изо льда с рыбой внутри, а вольер кафрских воронов украсили бумажными цветами, а в качестве подарка пернатым презентовали коробку с насекомыми.