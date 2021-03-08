Гарри Галкин с отцом поздравил «всех девчонок» с 8 Марта

Накануне президент РФ Владимир Путин поздравил всех женщин с Международным женским днём. Глава государства подчеркнул, что представительницы прекрасного пола несут в мир гармонию, нежность, красоту, материнскую любовь и при этом «непостижимым образом» везде и всё успевают, достигая вершин в различных сферах деятельности и вызывая уважение своей надёжностью и ответственным подходом к делу. Кроме того, россиянок поздравил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Ранее NEWS.ru сообщал, что обитателей Московского зоопарка угостили замороженными лакомствами в честь 8 Марта, рассказали в пресс-службе учреждения. Так, папуанских пингвинов накормили разноцветными фигурками изо льда с рыбой внутри, а вольер кафрских воронов украсили бумажными цветами, а в качестве подарка пернатым презентовали коробку с насекомыми.