Обитатели Московского зоопарка получили на 8 Марта ледяное угощение

https://static.news.ru/photo/12351faa-7ff5-11eb-838a-96000091f725_660.jpg Фото: moscow_zoo_official/instagram.com

Обитателей Московского зоопарка угостили замороженными лакомствами в честь 8 Марта, рассказали в пресс-службе учреждения. Так, папуанских пингвинов накормили разноцветными фигурками изо льда с рыбой внутри, а вольер кафрских воронов украсили бумажными цветами, а в качестве подарка пернатым презентовали коробку с насекомыми. Панда Диндин из всех кушаний выбрала грушу «и долго и задумчиво жевала её под мартовским снегом».

Выйдя в уличный вольер, Диндин сразу же направилась к подарку. В первую очередь она обратила внимание на подушки, после этого перешла на вазу и цветы. Открытку тоже не оставила без внимания — понюхала и решила, что это, конечно, красиво, но несъедобно, — говорится в сообщении организации в социальной сети Instagram.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что западные коллеги присылают ей поздравительные открытки на 8 Марта и тем самым напрашиваются на «зеркальные меры». Она добавила, что в последние годы женщины стали больше поздравлять женщин с этим праздником, нежели мужчины. Захарова отметила, что очень много получает открыток именно от женщин и сама поздравляет их таким же образом.

Ранее NEWS.ru писал, что россиянок с 8 Марта поздравил глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Он пожелал соотечественницам здоровья и радости, а также отметил старания прекрасной половины человечества по сохранению тепла и домашнего уюта. Лавров также напомнил, что женщина дарит жизнь человечеству, и пообещал, что мужчины сделают всё возможное, дабы дамы были окружены вниманием и заботой.