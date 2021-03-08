Захарова рассказала о «зеркальных мерах» западным коллегам на 8 Марта

https://static.news.ru/photo/6abcdef8-7ff3-11eb-9b86-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что западные коллеги присылают ей поздравительные открытки на 8 Марта и тем самым напрашиваются на «зеркальные меры».

Коллективный Запад, мне кажется, его не очень отмечает (8 Марта. — NEWS.ru), но некоторые представители открытки присылают и нарываются на зеркальные меры, — цитирует Захарову РИА Новости.

Она добавила, что в последние годы женщины стали больше поздравлять женщин с этим праздником, нежели мужчины. Захарова отметила, что очень много получает открыток именно от женщин и сама поздравляет их таким же образом.

Раньше, ещё лет 10 назад, это был сугубо повод для мужчин поздравить женщин, — заметила она.

Ранее NEWS.ru писал, что россиянок с 8 Марта поздравил глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Он пожелал соотечественницам здоровья и радости, а также отметил старания прекрасной половины человечества по сохранению тепла и домашнего уюта. Лавров также напомнил, что женщина дарит жизнь человечеству, и пообещал, что мужчины сделают всё возможное, дабы дамы были окружены вниманием и заботой.