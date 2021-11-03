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«С каких пор театр стал бизнесом»: Бузова ужаснулась новому директору МХАТа

07:17, 07 ноября 2021
«С каких пор театр стал бизнесом»: Бузова ужаснулась новому директору МХАТа Ольга Бузова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Ольга Бузова шокирована тем, как новый директор МХАТа расправляется с наследием бывшего худрука Эдуарда Боякова, отменяя его постановки и выбрасывая его портрет. Также ведущая возмущена сообщениями, которые пишет ей руководитель учреждения, о чём она рассказала в программе «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.

Ольга Бузова назвала отвратительным ролик, где Кехман снимает со стены в холле театра портрет Боякова и при этом признаётся в любви Дорониной. Экс-ведущая «Дома-2» уверена, что новый директор злорадствовал, вычёркивая из истории театра скандального худрука и отменяя постановку с её участием «Чудесный грузин».

Поющая ведущая считает, что Кехман вытворяет такие нелицеприятные вещи из личной неприязни к ней.

Отвратительнейшее видео, гадкое, беспринципное, где Кехман снимает портрет Эдуарда, моего худрука, и усмехается над этим! — возмущена теледива.

То, что Кехман злорадствует, вытворяя отвратительнейшие, по мнению телеведущей, вещи, подтверждается и тем, какие сообщения он её пишет. К примеру, отмену спектакля с её участием директор объяснил фразой «ничего личного — только бизнес».

Я была шокирована, Кехман написал сообщение и сказал, что это только бизнес. Мне интересно, с каких пор театр стал бизнесом? Для меня театр был, есть и будет всегда искусством! — возмущена поющая ведущая.

Ранее новый директор МХАТа Владимир Кехман объяснил увольнение Бузовой из театра, сравнив её с Николаем Цискаридзе по гонорарам. По словам Кехмана, пока он точно знает, что люди платят большие деньги, чтобы увидеть Цискаридзе, на Бузову же было продано мизерное количество билетов.

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