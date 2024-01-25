Удар по нефтебазе, крушение военного самолета: как ВСУ атакуют РФ 25 января

Фото: ТАСС

Российские территории в минувшие сутки вновь подверглись ударам со стороны украинской армии. Пожар произошел на нефтебазе в Туапсе, предположительно, из-за атаки БПЛА. В Ярославской области предотвратили теракт на телекомпредприятии, работающем на Минобороны РФ. Украинские войска сбили над Белгородской областью самолет, перевозивший их же пленных солдат. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России — в материале NEWS.ru.

Нефтебаза загорелась в Туапсе

В ночь на 25 января произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе «Роснефти» в Туапсе. Причиной возгорания мог стать удар украинского беспилотника: как писали Telegram-каналы, перед этим в городе видели дроны и слышали взрывы.

Официального подтверждения у версии с ударом БПЛА нет. Однако примерно в это же время в аэропорту Сочи ввели план «Ковер» из-за угрозы атаки беспилотников. Часть самолетов перенаправили в Минеральные Воды, другие же какое-то время кружили в небе над Краснодарским краем.

Около пяти утра пожар на НПЗ полностью потушили. В его ликвидации участвовали 99 человек и 31 единица техники. А перед этим сочинский аэропорт возобновил работу в штатном режиме.

ВСУ сбили самолет с военнопленными под Белгородом

Накануне в районе полудня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о «происшествии в Корочанском районе». В Сети стали появляться видео, на которых запечатлено падение военного самолета.

Сообщения о ЧП подтвердило Минобороны РФ. По данным ведомства, воздушное судно сбила украинская ракета. При этом на борту Ил-76, помимо экипажа и сопровождающих, находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, которых перевозили в Белгородскую область для обмена. В результате авиакатастрофы погибли 74 человека.

В минувшие сутки украинские войска продолжали обстреливать Белгородскую область из артиллерии и минометов. По региону выпустили 59 боеприпасов. Как сообщил губернатор Гладков, под огнем оказались Щетиновка, Журавлевка, Нехотеевка, Богун-Городок, Цаповка, Дорогощь, Сподарюшино, Терезовка, а также хутора Мухин и Старый.

Никто из местных жителей не пострадал. В селе Дорогощь повреждения получили три частных дома и хозяйственная постройка.

Также ВСУ продолжали атаковать регион с помощью беспилотников. Под удары дронов-камикадзе попали Шаховка, Совхозный и Балки. Несколько БПЛА удалось посадить в Новой Таволжанке, Лозовой Рудке и хуторе Понуры.

Мужчина пострадал при атаке БПЛА на Донецк

В представительстве ДНР в Совместном центре по надзору и согласованию вопросов, касающихся военных преступлений Украины (СЦКК), заявили, что за прошедшие сутки были зафиксированы 25 фактов ведения огня со стороны ВСУ (днем ранее — 15).

На Горловском направлении украинские войска совершили 17 обстрелов, на Донецком — семь, а на Ясиноватском — один. По региону выпущено 87 боеприпасов. Повреждения получили один частный жилой дом и один автомобиль.

На Прудовой улице в Кировском районе Донецка беспилотник сбросил взрывное устройство. В результате пострадал мужчина 1951 года рождения.

Четыре беспилотника сбили над Брянской областью

Накануне вечером Брянскую область попытались атаковать четыре украинских беспилотника. Как отчиталось Минобороны РФ, все их удалось уничтожить средствами ПВО.

«Около 21.30 мск <...> дежурными средствами ПВО три беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области», — говорится в сообщении ведомства.

Еще один БПЛА сбили над регионом в районе 22:00. По словам губернатора Александра Богомаза, во всех случаях обошлось без пострадавших и разрушений.

ВСУ обстреляли населенные пункты Запорожской области

24 января во второй половине дня украинские войска атаковали село Салтычия в Черниговском районе Запорожской области. По словам председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, атаку отразили средства ПВО, обошлось без последствий на земле.

В ночь на 25 января ВСУ обстреляли Мелитополь. В городе прозвучали по меньшей мере три взрыва.

«Этой ночью в городе были слышны два взрыва. <...> По предварительным данным сработала ПВО. Причины и природа взрывов уточняется», — рассказал Рогов.

Теракт предотвратили на телекомпредприятии в Ярославской области

Силовики предотвратили теракт на телекоммуникационном предприятии «Воентелеком» в Рыбинске. Подорвать работающий в интересах Минобороны объект собирался 19-летний юноша, завербованный «Легионом „Свобода России“» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

По информации Telegram-канала Mash, за «работу» молодому человеку обещали 100 тысяч рублей. До задержания он успел приобрести компоненты для изготовления бомбы.

Теперь рыбинцу грозит до 20 лет лишения свободы: в его отношении возбудили уголовное дело по статье о покушении на теракт.

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