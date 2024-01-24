Минобороны уточнило данные о сбитых над Брянской областью беспилотниках Минобороны РФ: три БПЛА уничтожены средствами ПВО над Брянской областью

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три беспилотных летательных аппарата в небе над Брянской областью, сообщили в Министерстве обороны РФ. Там указали, что инцидент произошел 24 января около 21:30 мск. До этого губернатор региона Александр Богомаз заявлял о двух сбитых БПЛА.

Около 21:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области, — говорится в сообщении.

Ранее об уничтожении беспилотников рассказал Александр Богомаз. По его данным, в результате происшествия никто не пострадал, разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы области.

Утром 24 января система ПВО перехватила беспилотники ВСУ в небе над Орловской областью. По словам губернатора региона Андрея Клычкова, летательные аппараты упали на территориях Железнодорожного и Северного районов Орла. Позже в Министерстве обороны России уточнили, что было сбито четыре дрона самолетного типа.