Над Брянской областью уничтожили два беспилотника

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотных летательных аппарата в небе над Брянской областью, сообщил в личном Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. По его данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет, — написал губернатор.

Он добавил, что в настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы региона. Также Богомаз поблагодарил подразделения ПВО.

Накануне Telegram-канал Baza сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали нефтяной терминал в Брянской области, обломки украинского дрона обнаружили на территории нефтяной компании «Русснефть-Брянск» в поселке Жеча. По данным Baza, беспилотник врезался в резервуар, но оставил только вмятину. По информации канала, возгорания не произошло, никто не пострадал. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

В свою очередь губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что системы ПВО поразили воздушную цель. Инцидент произошел в районе села Тимоново Валуйского городского округа. По данным губернатора, жертв и разрушений нет. В Минобороны РФ подтвердили уничтожение беспилотного летательного аппарата. По данным оборонного ведомства, инцидент произошел 23 января около 21:40 мск.