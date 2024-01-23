Стало известно об атаке ВСУ на нефтяную базу в Брянской области Baza: украинский беспилотник атаковал нефтяной терминал в Брянской области

Фото: МО Украины

Telegram-канал Baza сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали нефтяной терминал в Брянской области. По его информации, возгорания не произошло, никто не пострадал. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

Как передает канал, обломки украинского дрона обнаружили накануне утром на территории нефтяной компании «Русснефть-Брянск» в поселке Жеча. По данным Baza, беспилотник врезался в резервуар, но оставил только вмятину. Baza передает, что атакованный терминал более полугода находится в законсервированном состоянии, он состоит из нефтеналивной эстакады и четырех резервуаров для хранения топлива. Минобороны России информацию не комментировало.

Ранее атаке ВСУ подвергся хутор Балки Шебекинского городского округа в Белгородской области. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, украинская армия пыталась обстрелять населенный пункт с применением дрона-камикадзе. В результате атаки получил повреждения один гражданский автомобиль. Пострадавших среди мирного населения нет.

Кроме этого, ВСУ обстреляли белгородский поселок Красное под Шебекино. В ходе атаки были повреждены линии электропередачи, из-за чего жители пяти населенных пунктов остались без света. Аварийные службы работают над устранением последствий обстрела. Никто не пострадал.