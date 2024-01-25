Пожар на нефтебазе в Туапсе: в чем причина, что известно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Туапсе Краснодарского края произошел пожар на нефтебазе. В чем причина и что известно об инциденте к этому часу — в материале NEWS.ru.

Что известно о пожаре на нефтебазе в Туапсе

Telegram-канал «Кровавая барыня» со ссылкой на местных жителей сообщил о крупном пожаре, начавшемся в районе нефтеперерабатывающего завода «Роснефти» в Туапсе. По словам очевидцев, которые приводит канал, перед возгоранием в городе были слышны звуки взрывов.

Как пишет «Кровавая барыня», предварительно причиной возгорания называют удар беспилотного летательного аппарата, однако официальной информации от властей по данному поводу не поступало. В Минобороны РФ ситуацию пока что также не комментировали.

По данным Telegram-канала SHOT, площадь пожара составляет 200 квадратных метров, огонь охватил одну из колонн предприятия для переработки топлива. Канал пишет, что на место происшествия выехал глава района Сергей Бойко. SHOT сообщает, что, по предварительным данным, пострадавших нет.

Как тушат пожар в Туапсе

В оперативном штабе Краснодарского края заявили со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу Туапсинского района, что в настоящий момент идет ликвидация горения на нефтебазе города. О пострадавших и жертвах не сообщается. На месте работают оперативные и специальные службы для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Глава Туапсинского района Сергей Бойко рассказал, что находится на месте пожара. По его словам, горит вакуумная установка на территории НПЗ.

«По имеющейся информации жертв и пострадавших нет. Пожар локализован. Идет тушение. Прошу доверять официальным источникам информации и не выкладывать видео с места происшествия во избежании неблагоприятных последствий», — написал Бойко.

Какая сейчас ситуация в сочинском аэропорту

По данным Telegram-канала SHOT, в сочинском аэропорту временно ввели план «Ковер» из-за угрозы атаки беспилотников. Канал пишет, что часть рейсов перенаправили в Минеральные Воды, еще несколько бортов «кружат в небе над краем и ждут разрешения на посадку».

«Это борта из Москвы, Пензы, Саранска и Стамбула. Рейсы на вылет также задерживаются», — говорится в сообщении.

Международный аэропорт Сочи сейчас работает в ограниченном режиме, самолеты временно не прилетают и не вылетают, передает РИА Новости со ссылкой на справочную службу воздушной гавани.

«В данный момент — да, в ограниченном доступе работает аэропорт. Не принимают и не вылетают рейсы», — проинформировал оператор службы поддержки аэропорта.

При этом Telegram-канала Mash со ссылкой на местных жителей написал о пролете нескольких беспилотников, которые, как утверждается, были замечены до и после возгорания на нефтебазе.

«Рядом с НПЗ проходит центральная трасса в сторону Сочи, где сейчас объявлен план „Ковер“ (закрытое небо)», — сообщил Mash.

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