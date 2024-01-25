Пожар на нефтебазе в Туапсе локализован Глава Туапсинского района Сергей Бойко сообщил о локализации пожара на НПЗ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожар на территории нефтебазы в Туапсе локализован, идет тушение, сообщил в личном Telegram-канале глава Туапсинского района Сергей Бойко. По его данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Нахожусь на месте пожара. Горит вакуумная установка на территории НПЗ . По имеющейся информации жертв и пострадавших нет. Пожар локализован. Идёт тушение, - написал Бойко.

Он также призвал граждан доверять официальным источникам информации и не выкладывать видео с места происшествия во избежании неблагоприятных последствий.

Ранее Telegram-канал «Кровавая барыня» со ссылкой на местных жителей сообщил о крупном пожаре, начавшемся в районе нефтеперерабатывающего завода в Туапсе. По словам очевидцев, которые приводит канал, перед возгоранием в городе были слышны звуки взрывов. В Минобороны РФ ситуацию не комментировали.

По данным Telegram-канала SHOT, площадь пожара составила 200 квадратных метров, огонь охватил одну из колонн предприятия для переработки топлива. В оперативном штабе Краснодарского края заявили, что в настоящий момент идет ликвидация горения на нефтебазе города.