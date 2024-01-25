«Кровавая барыня»: жители Туапсе сообщили о пожаре в районе нефтебазы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «Кровавая барыня» со ссылкой на местных жителей сообщил о крупном пожаре, начавшемся в районе нефтеперерабатывающего завода «Роснефть» в Туапсе. По словам очевидцев, которые приводит канал, перед возгоранием в городе были слышны звуки взрывов.

Как пишет «Кровавая барыня», предварительно причиной возгорания называют удар беспилотного летательного аппарата, однако официальной информации от властей по данному поводу не поступало. В Минобороны РФ ситуацию также не комментировали.

По данным Telegram-канала SHOT, площадь пожара составляет 200 квадратных метров, огонь охватил одну из колонн предприятия для переработки топлива. Канал пишет, что на место происшествия выехал глава района Сергей Бойко. SHOT сообщает, что, по предварительным данным, пострадавших нет.

В оперативном штабе Краснодарского края заявили со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу Туапсинского района, что в настоящий момент идет ликвидация горения на нефтебазе города. О пострадавших и жертвах не сообщается. На месте работают оперативные и специальные службы для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщал о налете двух беспилотников ВСУ на нефтебазу в Орле. По его словам, три человека пострадали, получив ранения средней степени тяжести.