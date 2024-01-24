Минобороны сообщило о новой воздушной атаке на Брянск МО РФ: над Брянской областью уничтожен еще один украинский беспилотник

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские военные уничтожили еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в небе над Брянской областью, сообщили в Министерстве обороны РФ. Таким образом, общее число ликвидированных вечером 24 января аппаратов достигло четырех.

Около 22:00 мск над Брянской областью уничтожен еще один украинский беспилотник, — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Также о срыве очередной атаки БПЛА написал в своем Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Пресечена четвертая попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. <...> Пострадавших и разрушений нет, — сообщил глава региона.

Ранее сообщалось о ликвидации трех беспилотников в Брянской области. По имеющимся данным, в результате происшествия никто не пострадал, разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы области.

До этого стало известно, что система ПВО перехватила беспилотники ВСУ в небе над Орловской областью. По словам губернатора региона Андрея Клычкова, летательные аппараты упали на территориях Железнодорожного и Северного районов Орла. Позже в Министерстве обороны России уточнили, что было сбито четыре дрона самолетного типа.