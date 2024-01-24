«Им нужно больше крови»: Миронов о мотивах ВСУ сбить Ил-76 с пленными Миронов: ВСУ сбили самолет со своими пленными из-за желания крови

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов

Украина не желает даже минимальных подвижек в сторону нормализации ситуации, высказал мнение в беседе с NEWS.ru лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По его словам, Киев лишь хочет больше крови и смертей. Таким образом политик прокомментировал решение Украины сбить самолет с военнопленными, которых готовили к обмену.

К сожалению, как следует из информации российских ведомств, подтверждается самая жуткая версия — самолет сбили ВСУ. И что-то мне подсказывает, что сделано это было не случайно. <...> Очевидно, что главари киевского режима и их хозяева не хотят даже минимальных подвижек в сторону нормализации ситуации хотя бы с военнопленными. Им нужно больше крови, смертей и ненависти. В эту же логику укладываются и варварские обстрелы российских городов и поселков, целенаправленное убийство мирных жителей, — заявил Миронов.

В связи с произошедшим он напомнил об инициативе партии признать Украину государством-террористом. В этом случае лидеры формирований ВСУ будут подлежать уничтожению. Вместе с этим Миронов выразил соболезнования родным и близким российских пилотов, которые погибли в авиакатастрофе.

Что касается продолжения обменов, то, думаю, Министерство обороны РФ и соответствующие службы тщательно проанализируют ситуацию и оценят целесообразность и необходимость наших дальнейших действий, — добавил он.

Ранее Минобороны РФ подтвердило, что самолет под Белгородом был сбит украинскими военными. По данным ведомства, ВСУ атаковали воздушное судно из района села Липцы Харьковской области.