Mash: юноша из Рыбинска планировал взорвать предприятие за 100 тысяч рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщил, что сотрудники силовых ведомств предотвратили теракт на предприятии «Воентелеком» в Рыбинске Ярославской области. По данным канала, его пытался устроить 19-летний юноша, которому предложили за «работу» 100 тысяч рублей. В публикации уточняется, что молодого человека завербовал «Легион „Свобода России“» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

По информации канала, стороны вели переписку в социальных сетях. Mash отметил, что юноша успел приобрести компоненты для изготовления взрывного устройства. В публикации уточняется, что в отношении россиянина возбуждено уголовное дело по статье о покушении на теракт, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что Центральный окружной военный суд приговорил несовершеннолетнего жителя Челябинска к пяти годам лишения свободы по статье о покушении на теракт. В ФСБ пояснили, что подросток, будучи сторонником украинской националистической организации, намеревался совершить преступление на объекте Минобороны России. Наказание он будет отбывать в колонии общего режима.