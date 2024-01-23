Челябинский подросток получил срок за подготовку теракта Подростка приговорили к пяти годам колонии за подготовку теракта на объекте МО

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Центральный окружной военный суд приговорил несовершеннолетнего жителя Челябинской области к пяти годам лишения свободы по статье о покушении на теракт, передает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ. Уголовная ответственность по данной статье наступает с 14 лет.

Вступил в силу приговор Центрального окружного военного суда (Екатеринбург) в отношении жителя Челябинской области, осужденного по части 1 статьи 30, части 1 статьи 205 УК РФ (покушение на террористический акт), — сказали агентству в ведомстве.

В ФСБ пояснили, что подросток, будучи сторонником украинской националистической организации, намеревался совершить теракт в отношении объекта Минобороны России. Наказание он будет отбывать в колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что в Ярославской области возбудили уголовное дело в отношении двух школьников 15 и 16 лет по подозрению в подготовке теракта около здания военного суда. Подростков задержали в первых числах января. В телефоне одного из них была обнаружена переписка с неизвестными лицами с территории Украины.

До этого в Подмосковье ранее задержали двух молодых людей 17 и 18 лет за поджог релейного шкафа на перегоне Михнево — Усады. По версии следователей, указания перед диверсией они получали через мессенджер. Возбуждено уголовное дело.