Двух подростков задержали в Подмосковье за поджог релейного шкафа

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении двух молодых людей 17 и 18 лет за поджог релейного шкафа на перегоне Михнево — Усады в Подмосковье, сообщили в ведомстве. Указания перед диверсией они получали через мессенджер. Подозреваемые задержаны.

В Москве возбуждено уголовное дело о совершении диверсии. Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России в отношении двоих молодых людей 2005 и 2006 годов рождения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 281 УК РФ, — говорится в сообщении.

По данным следствия, задержанные совершили преступление 13 декабря 2023 года. Они подожгли релейный шкаф на 320-м километре перегона Михнево — Усады Павелецкого направления Московской железной дороги, расположенных в Ступинском районе Московской области. Им предъявлено обвинение. Свою вину они признали и раскаялись.

За день до этого из-за поджога релейного шкафа было задержано движение двух пассажирских поездов в Краснодаре. Злоумышленники повредили оборудование в нескольких километрах от краснодарского вокзала на перегоне Краснодар-Сортировочный — Лорис. На месте происшествия полицейские обнаружили плоскогубцы и тряпичные салфетки. Поджигатели разыскиваются.