Двоих российских подростков обвинили в подготовке теракта Baza: двоих подростков из Ярославской области обвинили в подготовке теракта

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Ярославской области возбудили уголовное дело в отношении двух подростков, которых обвиняют в подготовке теракта около здания военного суда, сообщает Telegram-канал Baza. По его информации, школьников 15 и 16 лет задержали в первых числах января.

Как передает канал, вечером 1 января обвиняемые приехали к зданию суда на улице Карла Либкнехта, чтобы осмотреть территорию. На следующий день они купили газовую горелку, баллончики с газом, горючую жидкость и другие предметы. Позднее школьников задержали сотрудники спецслужб. В телефоне одного из подростков обнаружили переписку с неизвестными лицами с территории Украины. В ближайшее время суд изберет меру пресечения для задержанных.

Ранее в петербургском аэропорту Пулково задержали двух подростков, подозреваемых в поджоге входной двери в квартиру в Шлиссельбурге. Задержанным 16 и 17 лет, они приехали из Московской области. О внешнем повреждении своего имущества полицейским пожаловалась пенсионерка в Ленинградской области.

В Подмосковье ранее задержали двух молодых людей 17 и 18 лет за поджог релейного шкафа на перегоне Михнево — Усады. По версии следователей, указания перед диверсией они получали через мессенджер. Возбуждено уголовное дело.