Двух подростков задержали по подозрению в поджоге двери пенсионерки В Пулково задержали двух подростков за поджог двери квартиры пенсионерки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полицейские задержали двух жителей Московской области, подозреваемых в поджоге входной двери в квартиру в Шлиссельбурге, сообщается в Telegram-канале «Петербургская полиция». По подозрению в правонарушении были задержаны приезжие 16 и 17 лет, которых обнаружили в международном аэропорту Пулково. О внешнем повреждении своего имущества правоохранителям в Ленинградской области пожаловалась пенсионерка.

30 декабря 2023 года в 08:20 в полицию Кировского района Ленобласти поступило сообщение от 72-летней жительницы дома 18 по Малоневскому каналу города Шлиссельбурга о том, что неизвестные подожгли входную дверь ее квартиры. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что возгорание произошло с наружной стороны двери квартиры, расположенной на пятом этаже. Материальный ущерб составил 10 000 рублей, — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Подозреваемые задержаны на основании статьи 91 УПК РФ. Расследование продолжается.

Ранее полицейские в Санкт-Петербурге задержали мужчину, который поджигал покрышки в многоквартирных домах. Всего подозреваемых двое, подельника задержанного пока не нашли. Находящийся в полиции — 34-летний безработный, который ранее был судим за подделку документов. Свой поступок мужчина объяснил тем, что некий человек предложил ему в мессенджере подзаработать. Его целью было наказать одного из наркоторговцев. Подозреваемому предложили за это 25 тысяч рублей.