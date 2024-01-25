Аэропорт Сочи возобновил работу Росавиация: аэропорт Сочи возобновил работу в штатном режиме

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Международный аэропорт Сочи возобновил работу в штатном режиме, сообщил в своем Telegram-канале пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко. Ограничения вводились в ночь с 24 на 25 января для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Аэропорт Сочи работает штатно. Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в ночь со среды на четверг на работу авиагавани были наложены временные ограничения, — говорится в сообщении.

Кореняко уточнил, что аэропорт не обслуживал рейсы на прилет и вылет с 23:13 мск 24 января до 02:07 мск 25 января. Из-за ограничений использования воздушного пространства в этот период на запасной аэродром в Минеральные Воды ушли четыре самолёта.

В ночь на 18 января международный аэропорт Пулково, расположенный в Санкт-Петербурге, ввел план «Ковер». Отмечается, что меры ввели из-за украинского беспилотника, замеченного в небе над Ленинградской областью и сбитого средствами противовоздушной обороны армии России. Позднее план был отменен, воздушная гавань приступила к работе в штатном режиме.