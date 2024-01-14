По меньшей мере 20 рейсов задержали или отменили в московских аэропортах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как минимум 20 рейсов были отменены или задержаны в нескольких аэропортах Москвы, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписание». Так, время ожидания самолета увеличилось для посетителей Внуково, Домодедово и Шереметьево.

По информации на 08:35 мск, во Внуково задержаны семь рейсов, еще один отменен. В Домодедово сбои в расписании фиксируются лишь в случае с двумя самолетами. При этом рекордсменом по числу задержанных рейсов стал аэропорт Шереметьево, где не вылетели вовремя сразу 10 бортов.

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