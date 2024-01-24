Российские военные впервые уничтожили в зоне СВО французский ЗРК SAMP-T В Минобороны впервые сообщили об уничтожении французского ЗРК SAMP-T

Фото: mbda-systems.com

SAMP-T

Российские силы уничтожили ударными беспилотниками в зоне специальной военной операции зенитный ракетный комплекс SAMP-T французского производства, сообщили в Министерстве обороны РФ. Об уничтожении данного ЗРК российское оборонное ведомство сообщает впервые.

В течение суток уничтожены склады боеприпасов 31-й механизированной и 26-й артиллерийской бригад ВСУ, зенитный ракетный комплекс SAMP-T французского производства, — говорится в сообщении.

Отмечается, что за последние сутки также поражены радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300, а также 127 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 132 районах. Удары наносились ракетными войсками и артиллерией, а также ударными беспилотными летательными аппаратами.

Ранее в российском оборонном ведомстве сообщили, что ВС РФ улучшили свое положение на Донецком направлении. Отмечается, что украинские войска попытались исправить положение, организовав не менее двух штурмовых атак на данном направлении за последние сутки. В частности, была предпринята попытка атаковать российские позиции у населенного пункта Шумы. Однако все атаки были отбиты, противник потерял до 220 человек убитыми и ранеными.