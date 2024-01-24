Российская армия улучшила свое положение на Донецком направлении

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России улучшили свое положение на Донецком направлении, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, украинские войска попытались исправить положение, организовав не менее двух штурмовых атак на данном направлении за последние сутки. В частности, была предпринята попытка атаковать российские позиции у населенного пункта Шумы. Однако все атаки были отбиты, противник потерял до 220 человек убитыми и ранеными.

На Южно-Донецком направлении украинская армия также понесла значительные потери. За последние сутки вооруженные силы страны лишились 105 солдат и одной британской гаубицы на этом участке фронта. На Запорожском направлении были поражены скопления живой силы противника, замеченные в районах населенных пунктов Работино, Степовое и Нестерянка. Противник потерял до 50 человек, две бронированные машины, а также одно артиллерийское орудие Д-20. На Херсонском направлении было уничтожено около 60 солдат противника.

Военный эксперт Василий Дандыкин ранее заявил, что командование ВСУ опасается наступления российской армии на Херсон. По его мнению, этим можно объяснить отправку колонн бронетехники в сторону города, в настоящее время находящегося под контролем украинской армии.