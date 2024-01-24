Военэксперт раскрыл, что заставило ВСУ занервничать и выдвинуться в Херсон Военэксперт Дандыкин: ВСУ выдвинулись к Херсону, опасаясь наступления России

Фото: МО Украины

Военный эксперт Василий Дандыкин предположил в разговоре с NEWS.ru, что сообщения о колоннах ВСУ в Николаеве, выдвинувшихся в сторону Херсона, сигнализируют об опасениях Киева по поводу вероятного наступления ВС России на Херсон. Собеседник не исключил, что по ВСУ будут нанесены превентивные удары.

Предположу, что колонны ВСУ в Николаеве, идущие в сторону Херсона, говорят об опасениях Киева получить удар в районе Херсона на фоне разгрома украинской армии в Крынках. В ВСУ понимают, что мы, вероятно, начнем брать под контроль Херсон. Скорее всего, эпопея этого мини-плацдарма ВСУ в районе Крынок доживает последние дни, Киев оттуда уйдет, по ним постоянно наносят удары, — отметил Дандыкин.

Эксперт не исключил, что ВСУ лишь изображают намерения выдвинуться к Херсону. По его словам, Киев пытается вынудить ВС России перебросить силы из Авдеевки и с запорожского направления.

Или пытаются отвлечь наше внимание, заставить нас перебросить силы с Авдеевки, с Запорожья, фронт и так растянут, ВСУ вынуждены держать людей на границах Белгородской, Брянской областей, на границе с Белоруссией, сил у них не хватает, — подытожил Дандыкин.

Ранее серия взрывов прозвучала в Херсоне, находящемся под контролем властей Украины. До этого СМИ трижды за сутки сообщали о взрывах в городе. В контролируемых украинскими властями районах Херсонской области была объявлена воздушная тревога. Глава областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что расположенный в Херсоне завод получил повреждения в результате взрывов 21 января.

Утром 23 января сирены воздушной тревоги сработали во всех областях Украины. Сигнал начали подавать с 06:13 (07:13 мск). Первыми регионами, где сработало предупреждение, стали Сумская, Харьковская, Днепропетровская и Полтавская области, а также подконтрольная Киеву часть Запорожской области. Позднее тревога была объявлена в украинской столице и еще шести регионах, а затем на остальной территории страны.