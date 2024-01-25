Крушение Ил-76 с пленными ВСУ: что случилось на самом деле, кто виноват

Фото: ТАСС

Военно-транспортный самолет ВКС Ил-76 потерпел катастрофу в Белгородской области. По данным Министерства обороны России, он перевозил 65 пленных украинцев для обмена. Экипаж и пассажиры погибли. Что на самом деле произошло с Ил-76, кто был на борту самолета, как оценивают крушение в России и на Украине — в материале NEWS.ru.

Где упал Ил-76

Незадолго до полудня в среду, 24 января, российские Telegram-каналы, ссылаясь на очевидцев, сообщили о падении транспортного самолета в Белгородской области. Вслед за этим губернатор региона Вячеслав Гладков написал в Telegram-канале о происшествии в Корочанском районе, куда он незамедлительно выехал.

Baza сообщила, что информацию о крушении военно-транспортного самолета проверяют оперативные службы. По данным Telegram-канала, Ил-76 мог упасть в районе от хутора Кривого до села Яблоново.

Вскоре в Сети появились кадры, на которых, предположительно, запечатлен момент падения самолета. На видео можно рассмотреть, как борт стремительно теряет высоту, после чего происходит взрыв.

Спустя полчаса после сообщений о катастрофе инцидент подтвердили в Минобороны РФ. «Около 11:00 мск при выполнении планового полета потерпел крушение самолет Ил-76 в Белгородской области. На борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в Белгородскую область для обмена, шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих», — заявили в ведомстве.

В министерстве добавили, что к месту падения вылетела комиссия ВКС.

Как позже сообщил Telegram-канал SHOT, российские пилоты еще одного военного самолета Ил-76 экстренно развернули борт, на котором находилось еще 80 пленных. В публикации ресурса говорилось, что 24 января должен был состояться обмен пленными по формуле «192 на 192» на границе Белгородской области.

По данным Telegram-каналов российских военных экспертов, самолет могли подбить украинские средства ПВО. Позднее эту информацию подтвердили в Госдуме.

Фото: Таисия Лисковец/РИА Новости

Из какого украинского села могли нанести удар по Ил-76

Глава комитета Госдумы по обороне, бывший замминистра обороны Андрей Картаполов предположил, что Ил-76 с пленными украинскими военными на борту был уничтожен тремя ракетами. По его мнению, использовался ЗРК Paptriot либо IRIS-T.

Telegram-канал «Рыбарь» в свою очередь сообщил, что российский самолет мог быть сбит ракетой, выпущенной из Харьковской области с расстояния 130 километров. По информации Readovka, в момент падения Ил-76 в небе был замечен след от взрыва ракеты.

В Министерстве обороны России позднее подтвердили причастность ВСУ к крушению самолета. «Сегодня в 11 часов 15 минут киевским режимом совершен террористический акт, в результате которого был сбит самолет военно-транспортной авиации России, выполнявший рейс по маршруту аэродром Чкаловский — Белгород для перевозки украинских военнослужащих для обмена», — сообщили в ведомстве.

По данным Минобороны, огонь велся из района села Липцы, расположенного севернее Харькова, неподалеку от российской границы. «Поражение самолета осуществлено Вооруженными силами Украины из района населенного пункта Липцы Харьковской области с применением зенитно-ракетного комплекса. Радиолокационными средствами ВКС России наблюдался пуск двух украинских ракет», — добавили в ведомстве.

Побывав на месте крушения, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил в своем Telegram-канале, что находившиеся на борту разбившегося военно-транспортного самолета пассажиры и экипаж погибли.

Фото: ТАСС

Что украинские СМИ написали о крушении Ил-76

Вскоре после крушения Ил-76 издание «РБК-Украина» сообщило, что российский самолет сбили ВСУ. По информации источника журналистов, борт мог перевозить ракеты и комплексы C-300. Позднее Минобороны РФ опровергло версию украинцев.

Источник «Интерфакс-Украина» сначала утверждал, что Ил-76 был «сбит на взлете». Как заявили в российском военном ведомстве, это не соответствует действительности, так как в Белгороде планировалась посадка самолета.

После сообщения Москвы о гибели пленных украинцев киевские СМИ скорректировали свои сообщения. Так, издание «Украинская правда», написавшее об ответственности ВСУ за крушение Ил-76, отредактировало материал. В первой версии в заголовке публикации были слова «в ВСУ заявили, что „это их работа“». Во втором варианте сообщалось только о крушении военного самолета.

Как Киев попытался оправдаться за гибель своих пленных

Ближе к вечеру Генштаб ВСУ выпустил заявление, в котором косвенно подтвердил, что Ил-76 был сбит украинскими военными. Киевские генералы обвинили российскую сторону в обстрелах Харьковской области за счет активизации поставок оружия в Белгород.

По словам представителей Генштаба ВСУ, которые приводит украинское издание «Страна», вооруженные силы будут «принимать меры по уничтожению средств доставки, контроля за воздушным пространством».

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) Андрей Юсов признал, что в среду планировался обмен пленными. По утверждениям ГУР, Москва якобы не информировала их о «необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства в районе города Белгорода в определенный период времени».

«Я могу констатировать, что запланированный на сегодняшний день обмен пока не происходит», — заявил Юсов.

Член Верховной рады от оппозиционной партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко обнародовал пост, в котором резко, с использованием нецензурной лексики раскритиковал администрацию президента Украины Владимира Зеленского и Минобороны страны за трусость. По его словам, «все сидят и молчат». Депутат обратил внимание, что и администрация, и военное ведомство пропали из публичного поля. По его мнению, там «сидят и молчат, просто смотрят и ждут, на кого бы все свалить», а также «делят должности и раздумывают, кого уволить».

Фото: vk.com/belgorod1/Global Look Press Фото: vk.com/belgorod1/Global Look Press Фото: vk.com/belgorod1/Global Look Press Место авиакатастрофы в Белгородской области Фото: vk.com/belgorod1/Global Look Press Место авиакатастрофы в Белгородской области Фото: vk.com/newsbelgorod/Global Look Press Фото: vk.com/newsbelgorod/Global Look Press Фото: vk.com/belgorod1/Global Look Press Фото: vk.com/belgorod1/Global Look Press Фото: vk.com/belgorod1/Global Look Press Фото: vk.com/belgorod1/Global Look Press Фото: vk.com/belgorod1/Global Look Press Фото: vk.com/belgorod1/Global Look Press Фото: vk.com/newsbelgorod/Global Look Press Фото: vk.com/newsbelgorod/Global Look Press Фото: vk.com/newsbelgorod/Global Look Press Фото: vk.com/newsbelgorod/Global Look Press

Как на крушение Ил-76 отреагировали в Москве

В российском парламенте пришли к выводу, что самолет был уничтожен намеренно. Андрей Картаполов высказал мнение в беседе с Telegram-каналом SHOT, что после крушения Ил-76 не может быть речи об обменах пленными, так как очевидно — самолет сбили украинские военные, чтобы обвинить в трагедии Россию.

«Они прекрасно знали, что этот самолет летит, знали, куда он летит, и операторы зенитно-ракетного комплекса не могут перепутать засветку воздушной цели, транспортного самолета, либо боевого самолета, либо вертолета. Все предельно четко понятно», — подчеркнул Картаполов.

Он добавил, что Киев заранее информировали о вылете Ил-76 в связи с достигнутыми перед тем договоренностями об обмене пленными.

Что известно о погибших на борту Ил-76

Главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала список находившихся на борту самолета украинцев. Многие из бойцов были взяты в плен весной 2022 года, в том числе на заводе имени Ильича в Мариуполе.

Mash сообщил, что на борту находились не менее 12 представителей «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), а также 53 солдата ВСУ и один офицер — подполковник Омелян Бадулин.

«Часть пленных вэсэушников была мертва или серьезно ранена еще до падения военного транспортника из-за последствий удара PAC-2. Поражающие элементы ракеты делаются из вольфрама и весят 45 граммов. Предварительно, снаряд попал в среднюю часть самолета, в район грузовой палубы, где и располагались украинские военнопленные», — говорилось в публикации Telegram-канала.

Некоторые из погибших давали интервью российским СМИ и беседовали с представителями силовых структур. Например, боец ВСУ Игорь Ярыгин во время допроса говорил, что «кровопролитие с обеих сторон конфликта в Донбассе должно остановиться».

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Надо ли продолжать обмен пленными между Москвой и Киевом

Тем временем депутат Госдумы Алексей Журавлев, первый заместитель Картаполова, все же призвал продолжить практику обмена попавшими в плен, несмотря на трагедию.

«Обмен пленными будет при любых обстоятельствах. Провокация Украины сделана специально, для того чтобы ее граждане не сдавались в плен», — отметил Журавлев.

По его мнению, это никак не повлияет на дальнейший возврат военнослужащих ВС РФ. «Россия всегда делала все возможное, шла на все условия кровожадного и бесчеловечного врага, лишь бы вернуть обратно своих пленных. И этим мы кардинально отличаемся от Украины, которая их просто уничтожает, чтобы другим неповадно было сдаваться», — отметил в разговоре с NEWS.ru депутат.

По словам Журавлева, «жизнь каждого нашего бойца бесценна».

«Мы продолжим делать все возможное, чтобы обмены продолжились. Если не на государственном уровне, то вдоль линии фронта — между подразделениями, но выручать своих мы не прекратим, как бы этого ни добивалась клика Зеленского», — подытожил он.

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