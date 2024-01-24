Ил-76 с военнопленными потерпел крушение: новости СВО на вечер 24 января

Фото: vk.com/belgorod1/Global Look Press

Военно-транспортный самолет Ил-76, перевозивший украинских военнопленных, потерпел крушение в Белгородской области, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, на борту находились 65 военнопленных, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Как утверждает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, все они погибли.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО утром 24 января, читайте в материале NEWS.ru.

Минобороны России раскрыло подробности крушения Ил-76

Самолет Ил-76 с украинскими военнопленными был сбит Вооруженными силами Украины, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. По данным ведомства, воздушное судно было поражено зенитным ракетным комплексом, расположенным в районе населенного пункта Липцы Харьковской области. Факт пуска двух ракет был зафиксирован радиолокационными средствами ВКС России.

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что украинская сторона знала о перевозке военнопленных, так как их готовили к обмену. Мероприятие должно было состояться во второй половине дня 24 января. Действия украинских войск в Министерстве обороны РФ охарактеризовали как террористический акт.

Украинская армия потеряла до 260 человек под Красным Лиманом

Вооруженные силы Украины потеряли около 260 военнослужащих в ходе боев на Краснолиманском направлении, заявили в Министерстве обороны России. По данным ведомства, противник также потерял два танка, восемь боевых бронированных машин и девять автомобилей. На Донецком направлении потери противника составили до 220 человек, также уничтожено три танка, восемь бронемашин и 16 автомобилей.

На Купянском направлении противник организовал пять атак на российские позиции. Командование ВСУ направило на штурм солдат 25-й воздушно-десантной, 30-й, 32-й механизированных и 57-й мотопехотной бригады, однако им не удалось выполнить поставленную задачу. Все атаки были успешно отбиты. Отмечается, что за последние сутки украинская армия потеряла на данном участке фронта до 175 человек, а также два танка и пять автомобилей.

Армия России продвинулась у Первомайского

Подразделения Вооруженных сил России продвинулись в районах населенных пунктов Георгиевка и Первомайское, расположенных на Донецком направлении, сообщает Telegram-канал WarGonzo. По словам военкоров, в настоящее время российская армия активно штурмует украинские позиции в Новомихайловке, наступая с юга и востока. Для успешного выполнения задачи отряды были обеспечены подкреплением. В Минобороны РФ пока не прокомментировали эту информацию.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

В свою очередь Telegram-канал «Два майора» сообщает, что армия России ведет тяжелые бои на Авдеевском направлении. Столкновения с противником фиксируются в районе базы отдыха «Царская охота», после взятия которой российские войска продвинулись к окраинам Авдеевки. Командование ВСУ бросает в бой пехоту, стараясь вернуть утраченные позиции.

На Запорожском направлении ВСУ также пытаются нанести удары по российским позициям. Отмечается, что командование украинской армии практически не использует бронетехнику, также отдавая предпочтение пехотным отрядам. В частности, такая практика применяется в боях в районе Вербового и Работино. По словам источника канала «Два майора», ВСУ контратакуют и одновременно ведут маневренную оборону.

На Артемовском направлении российская армия продвигается в районе населенного пункта Ивановское. Кроме того, удары наносятся по Богдановке, где украинской армии ранее удалось стабилизировать ситуацию. По неподтвержденным данным, армии России также удалось подойти к Георгиевке.

Большую колонну украинской техники заметили близ Николаева

Жители Николаева заметили большую колонну военной техники Вооруженных сил Украины неподалеку от города, сообщил депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов. По его словам, в настоящее время в городе проходит масштабная подготовка новых подразделений ВСУ.

По мнению Барбашова, замеченные жителями Николаева колонны техники двигаются по направлению к Херсонской области. Предполагается, что пунктом их назначения является Снигиревский округ, находящийся под контролем Украины.

ВСУ могут начать чаще использовать кассетные боеприпасы

Вооруженные силы Украины могут перейти на использование кассетных боеприпасов из-за нехватки осколочно-фугасных зарядов, заявил военный эксперт Алексей Живов. При этом он усомнился, что армия республики испытывает сильный дефицит боеприпасов. По его словам, сейчас наблюдаются проблемы со ствольной артиллерией, однако командование ВСУ компенсирует их использованием дронов.

Помимо артиллерии, украинской армии не хватает оперативно-тактических ракет, считает Живов. Предполагается, что текущих запасов данного типа вооружений не хватит на ежедневное нанесение ударов на большую глубину.

В свою очередь британское издание Financial Times со ссылкой на заявления украинских солдат сообщает, что ВСУ действительно страдают от нехватки боеприпасов. Если летом армия Украины тратила до 8 тысяч снарядов ежедневно, то сейчас — лишь 2 тысячи. Российская армия же наносит все более мощные удары по позициям Вооруженных сил Украины, отмечают собеседники издания.

Фото: МО Украины

Российские войска ликвидировали полковника украинской разведки

Полковник Главного управления разведки Украины Олег Бабий погиб в ходе выполнения задания на территории России, заявили в пресс-службе украинского ведомства. По словам представителей ГУР, Бабий погиб еще летом 2023 года, однако информация о его смерти была опубликована лишь сейчас. Утверждается, что отряду Бабия якобы удалось совершить девять успешных вылазок на российскую территорию.

Предполагается, что группа Бабия вывела из строя около трех российских бомбардировщиков, однако подтверждения данной информации нет. Полковник ГУР, предположительно, был ликвидирован российской армией 30 августа. В управлении сообщают, что его отряд попал в засаду.

Армия России может получить новые вездеходы

Российские специалисты разработали новую высокоманевренную вездеходную платформу, получившую название «Сарацин». По словам авторов разработки, платформа была создана для использования в зоне проведения специальной военной операции.

Отмечается, что тяжелый «Сарацин» — это трехосный автомобиль, основанный на УАЗе. Также был разработан и легкий вариант «Сарацина», основанный на компонентах шасси Niva Legend. Он выполнен в форм-факторе «багги».

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