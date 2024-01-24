Крушение Ил-76 в Белгородской области. Что не так с реакцией Украины?

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Некоторые СМИ Украины удалили свои статьи о том, что упавший в Белгородской области Ил-76 был сбит силами ВСУ. Что об этом известно, какие последние новости?

Что писали украинские СМИ о крушении Ил-76

После появления информации о том, что в Белгородской области потерпел крушение Ил-76 ВКС РФ, СМИ Украины начали публиковать данные, что к этому причастны Вооруженные силы Украины.

Когда Минобороны РФ официально подтвердило, что на борту находилось 65 военнопленных ВСУ, то украинские издания начали удалять или редактировать ранее опубликованные новости. Например, «Украинская правда» сообщала, что ВСУ сбили Ил-76, который якобы перевозил ракеты для комплекса С-300. Позднее сообщение было отредактировано с пометкой, что Минобороны Украины не может подтвердить информацию о работе своей системы ПВО.

Также многие украинские Telegram-каналы в срочном порядке редактировали свои новости, где было сказано, что к падению транспортного самолета Ил-76 причастны ВСУ.

Как на Украине отреагировали на крушение Ил-76

По информации источника Telegram-канала «Резидент», сейчас в Офисе президента Украины Владимира Зеленского экстренно пытаются решить, на кого «свалить вину» за крушение самолета с военнопленными ВСУ.

«Сейчас на Банковой большой переполох, решают, как действовать в ситуации и на кого свалить вину за нарушение договоренностей, а самое главное — гибель украинских пленных», — рассказал собеседник канала.

По данным Telegram-канала «МИГ», слова украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца о том, что он на данный момент не располагает информацией о военнопленных ВСУ на борту Ил-76, говорит о том, что Киев не сможет долгое время скрывать правду о произошедшем.

«То, что украинский омбудсмен Лубинец заявляет, что „не располагает информацией“, были ли в самолете украинские военнопленные для процедуры обмена, говорит лишь о том, что Киеву никак не удастся дольше двух-трех часов скрывать правду. Которую сами они знают прекрасно», — отмечается в публикации.

В Минобороны Украины заявили, что в настоящее время не могут подтвердить причастность своих сил ПВО к крушению российского транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области, сообщает украинское издание «Общественное».

В ГУР Украины при этом подтвердили, что сегодня готовился обмен пленными между Россией и Украиной

«Я могу констатировать, что запланированный на сегодняшний день обмен пока не происходит», заявил представитель разведки Андрей Юсов.

Как в России отреагировали на действия ВСУ

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Украину после происшествия с Ил-76 необходимо признать государством-террористом, потому что Киев заранее знал, что данным рейсом будет следовать самолет с военнопленными ВСУ.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Андрей Картаполов

«Руководство Украины прекрасно знало о готовящемся обмене, прекрасно знало, как военнопленные будут доставляться», — пояснил он.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале написал, что поддерживает мнение Картаполова о том, что Украину необходимо признать государством-террористом.

«Нелюди не первый раз бьют по своим. Мы помним, как варварской атакой на СИЗО в Еленовке летом 2022 года ВСУ навсегда заставили замолчать таких же украинских военнопленных. Это последовательная тактика государственных террористов», — объяснил он.

Cпикер Госдумы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании заявил, что парламент страны подготовит обращение к Конгрессу США и бундестагу Германии после крушения российского военного самолета, чтобы там осознали, «кого они финансируют».

«Давайте подготовим обращение к Конгрессу США и бундестагу Германии для того, чтобы депутаты наконец-то прозрели, кого они финансируют, кому помогают. Это нацистский режим, вскормленный Байденом, Макроном, Шольцем, другими политиками, они должны осознать свою ответственность, а депутаты парламентов должны объявить им импичмент», — отметил Володин.

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