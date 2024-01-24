Что за самолет Ил-76, который потерпел крушение в Белгородской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ил-76

Самолет Ил-76 ВКС РФ, на борту которого находились 65 военнослужащих ВСУ, сегодня, 24 января, потерпел крушение в Белгородской области, сообщили в Министерстве обороны России. Что известно о данной машине, какие последние новости?

Где был сконструирован, когда Ил-76 совершил первый полет

Военно-транспортный самолет Ил-76 разработан в КБ С. В. Ильюшина. Первый полет на нем совершен в 1971 году. Самолет понравился руководству страны, и в том же году он был продемонстрирован на международном авиасалоне в Ле Бурже. В 1973 году начинается серийный выпуск транспортников на Ташкентском авиационном производственном объединении им. Чкалова.

Высокорасположенное крыло умеренной стреловидности с сильной механизацией, полностью герметизированный фюзеляж и Т-образное хвостовое оперение являются отличительными особенностями лайнера.

Грузовой люк, который расположен в хвостовой части с наклонной рампой, позволяет осуществлять парашютное десантирование тяжелой техники массой до 21 тонны и перевозку тяжелой техники массой до 43 тонн (Ил-76М, 76МД).

Ил-76 стал основным самолетом военной миссии советских войск в Афганистане. Почти за 10 лет конфликта он совершил порядка 14 тысяч полетов. Всего было выпущено около 1000 единиц, и производство современных версий продолжается.

Ил-76 также находится на вооружении около 15 стран. Самолет распространен в авиационных транспортных компаниях, использующих его как гражданский транспортный самолет.

Какие тактико-технические характеристики имеет Ил-76

Размах крыла — 50,5 м

Длина самолета — 46,59 м

Высота самолета — 14,76 м

Площадь крыла — 300,0 кв. м

Тип двигателя — 4 ТВД Авиадвигатель Д-30КП

Максимальная скорость — 850 км/ч

Крейсерская скорость — 800 км/ч

Практическая дальность — 6700 км

Дальность действия — 5000 км

Экипаж — 7 человек

На Ил-76 возможно размещение пушечного вооружения: спаренная кормовая пушечная установка ГШ-23л калибра 2×23 мм. Количество точек подвески — четыре. Внутренняя бомбовая загрузка самолета — до 10 авиабомб ФАБ-500 кг.

Какие происшествия были с участием Ил-76 в последнее время

В середине сентября 2023 года в Мали потерпел крушение самолет Ил-76 Военно-воздушных сил (ВВС) Мали, который во время посадки в аэропорту города Гао выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся.

Корреспондент France 24 Серж Даниэль сообщал, что Ил-76 загорелся в конце взлетно-посадочной полосы после приземления. На месте происшествия были слышны звуки взрывов.

В июне 2022 года транспортный самолет Ил-76 разбился при посадке под Рязанью. На борту находились 10 человек, все они были госпитализированы.

В пресс-службе Министерства обороны России сообщили, что военно-транспортный самолет Ил-76 совершил жесткую посадку в Рязанской области из-за неисправности двигателя. Отмечалось, что полет проводился без груза и являлся учебным. После выявления неисправности экипаж принял решение посадить самолет на грунт, при соприкосновении с которым воздушное судно частично разрушилось.

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