Что известно о митинге в Якутске 24 января: причина, есть ли пострадавшие

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Якутии Айсен Николаев призвал жителей региона не реагировать на провокации и не участвовать в несанкционированных митингах после резонансного убийства 26-летнего местного жителя 18-летним уроженцем Таджикистана. Что об этом известно, какие последние новости?

Почему произошел конфликт между мужчинами

По информации пресс-службы МВД по Республике Саха, изначально конфликт произошел между 18-летним подозреваемым и 23-летним уроженцем Намского района в клубе «Мята» на бытовой почве.

«На следующий день 23-летний участник конфликта инициировал выезд по месту жительства подозреваемого, адрес которого был установлен через соцсети. К нему присоединились его знакомые, среди которых был 26-летний погибший. На месте происшествия в ходе инцидента троим участникам конфликта были нанесены обоюдные ножевые ранения. Позднее один из них скончался в медучреждении», — сообщили в региональном МВД.

22 января сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого и других участников конфликта, которые были доставлены в территориальное подразделение СК России.

В пресс-службе СК РФ по городу Якутску сообщили, что было возбуждено уголовное дело в отношении 18-летнего юноши, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

«Согласно материалам уголовного дела, 21 января 2024 года в 23 часа со двора дома, расположенного в микрорайоне Марха города Якутска, в Центр экстренной медицинской помощи доставлен 26-летний мужчина с колото-резаным ранением грудной клетки, который через непродолжительное время скончался», — пояснили в СК.

Что известно о митинге в Якутске

По данным портала SakhaDay, в Якутске сегодня, 24 января, прошел несанкционированный митинг после убийства 26-летнего местного жителя.

Изначально сбор был запланирован на площади Победы, куда приехали автобусы с силовиками. Через некоторое время к людям вышел замначальника полиции по охране общественного порядка Олег Лебедь и начал переговоры с собравшимися, отмечается в публикации.

«Убийца задержан. Он такой же гражданин России, как вы. Мы его поймали, будет следствие. Мужики, чего собрались?» — сказал Лебедь.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По данным Telegram-канала Baza, всего на улицы города вышло около 500 человек.

«В итоге после нескольких часов на морозе толпа начала расходиться. Ряд телеграм-каналов сообщали о задержаниях, однако на данный момент о задержанных ничего не известно», — сообщают авторы канала.

Что сказал глава Якутии Айсен Николаев

Николаев в своем Telegram-канале объяснил, что правоохранительные органы оперативно задержали подозреваемого и его подельников, которые ответят за свои деяния в рамках закона.

«Также поручил усилить меры общественной безопасности и меры по обеспечению правонарушений, в том числе по контролю за мигрантами. Будем жестко пресекать любую попытку дестабилизировать наше общество», — отметил глава Якутии.

Он обратился к местным жителям и призвал не поддаваться на провокации и не поддерживать несогласованные акции в Якутске.

«Призываю жителей региона не реагировать на незаконные призывы, которые в настоящее время являются предметом рассмотрения. Цель у провокаторов, в том числе сидящих за границей, одна — разжечь конфликт, посеять вражду, разобщить и ожесточить нас. Будьте внимательны, сейчас распространяется много лживой информации», — подчеркнул Николаев.

В МВД также призывали не поддаваться на провокации и воздержаться от участия в несогласованных акциях.

«Полиция призывает граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях и не реагировать на распространяемые провокационные сообщения. Призывы к неправомерным действиям и участие в несанкционированных публичных мероприятиях являются нарушениями законодательства и влекут за собой административную, а в ряде случаев — уголовную ответственность», — напомнили в ведомстве.

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