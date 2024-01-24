Глава Якутии призвал граждан игнорировать призывы к митингам из-за убийства Николаев призвал жителей Якутии не реагировать на призывы к незаконным митингам

Фото: Авилов Александр /Агентство «Москва»

Глава Якутии Айсен Николаев

Жителям Якутска не следует реагировать на призывы к незаконным митингам, написал в своем Telegram-канале глава Якутии Айсен Николаев. Призывы выйти на них стали распространяться в социальных сетях вечером во вторник, 23 января. Поводом послужило убийство 26-летнего якутянина. Нескольких протестующих в Якутске задержали, в городе наблюдали сбои в работе мессенджеров.

К сожалению, есть те, кто использует человеческую трагедию в своих целях. Призываю жителей республики не реагировать на незаконные призывы, которые сейчас распространяются. Цель у провокаторов, в том числе сидящих за границей, одна — разжечь конфликт, посеять вражду, разобщить и ожесточить нас, — написал глава республики.

По данным МВД, конфликт, о котором идет речь, произошел в местном ночном клубе. 18-летний подозреваемый повздорил с 23-летним уроженцем Намского района. Последний нашел через соцсети адрес обидчика и на следующий день со своими знакомыми приехал к нему домой. В итоге трое человек с ножевыми ранениями были госпитализированы, один из них скончался в больнице. Подозреваемого и других участников конфликта задержали 22 января.

Полиция также призвала якутян не поддаваться на провокации и воздержаться от участия в несанкционированных мероприятиях. Там отметили, что призывы к незаконным акциям влекут за собой административную, а в некоторых случаях и уголовную ответственность.

Ранее суд в Уфе арестовал четверых участников несанкционированных митингов в башкирском Баймаке. Троим фигурантам вменили статью об участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК РФ), четвертый проходит обвиняемым по делу о применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Они останутся под стражей как минимум до 17 марта.