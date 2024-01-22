Суд арестовал четверых задержанных из‑за протестов в Башкирии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Советский районный суд Уфы арестовал четверых участников несанкционированных митингов в башкирском Баймаке, сообщает объединенная пресс-служба судов республики. Они останутся под стражей как минимум до 17 марта.

Троим фигурантам вменили статью об участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК РФ), четвертый проходит обвиняемым по делу о применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Следствие ходайстволо об их заключении под стражу.

Выслушав участников процесса и исследовав представленные материалы, суд избрал в отношении мужчин меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 17 марта 2024 года, — говорится в сообщении.

Жители Башкирии с 15 января выходят на акции в поддержку Фаиля Алсынова, которого суд приговорил к четырем годам лишения свободы по обвинению в разжигании ненависти. В ходе акций пострадали несколько человек, включая сотрудников полиции. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

19 января Песков сообщил, что Москва не считает происходящее в Башкирии массовыми протестами или беспорядками. По мнению Кремля, речь идет скорее об «отдельных проявлениях», которые находятся в компетенции региональных властей.