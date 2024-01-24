«Голая» вечеринка Ивлеевой: последние новости 24 января, что интересного

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

Авторы иска к блогеру Анастасии Ивлеевой на один миллиард рублей в третий раз подали его в суд, а продюсер Иосиф Пригожин вступился за участников «голой» вечеринки. Какие известны последние новости?

Что известно об исках к Ивлеевой

Таганский суд Москвы 23 января зарегистрировал очередной иск к Анастасии Ивлеевой и компании МТС с требованием компенсации за «голую» вечеринку, сообщает РИА Новости. Истец требует с ответчиков символическую компенсацию по одному рублю.

При этом он попросил суд обязать их в счет компенсации морального вреда перечислить деньги в Государственный фонд поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества». В случае удовлетворительного решения Ивлеева должна отправить туда 1 млрд рублей, а МТС — $1 млрд.

Ранее суд дважды отказался принимать к рассмотрению коллективный иск о компенсации морального вреда к Анастасии Ивлеевой на 1 млрд рублей за «голую» вечеринку. Тогда истцом, в частности, выступал актер и режиссер Александр Иншаков. После отказа в инстанции подчеркнули, что из заявления не следовало, что «Иншаков и указанные им лица объединены одним общим интересом».

С какими проблемами столкнулись артисты после «голой» вечеринки

Концерты Лолиты Милявской продолжают отменять в России после ее участия в вечеринке Ивлеевой. На настоящий момент известно, что выступления артистки не состоятся в Омске, Красноярске, Кургане и Раменском.

Под запретом оказались и шоу певца Филиппа Киркорова. Также после участия в «голой» вечеринке стало известно о неуплате им ряда налогов. Так, суд взыскал с артиста почти 8 млн рублей задолженности по налогам и сборам. Помимо этого, суд постановил выплатить государственную пошлину в доход бюджета столицы. Размер взыскания составил 24 тысячи рублей.

Исполнительница Анна Асти после выступления на «голой» вечеринке перенесла даты запланированных на ближайшее время мероприятий. По данным Telegram-канала Mash, певица уехала из России и планирует вернуться к выступлениям в марте.

Однако портал StarHit, ссылаясь на инсайдера из близкого окружения Асти, заявил, что певица покинула страну не из-за «голой» вечеринки, а для прохождения реабилитации после перенесенной операции на ступне. По данным издания, у исполнительницы диагностирована редкая болезнь — синдром Келлера, из-за судорог в ноге она не могла нормально передвигаться.

Кто вступился за участников «голой» вечеринки

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин считает, что артисты, принявшие участие в вечеринке Анастасии Ивлеевой, осознали свои ошибки. Он призвал остановить атаку на творческих людей и прекратить их травлю.

«Эту травлю устраивать не нужно, нужно ее остановить. Конечно, это вызывает тревогу. Всегда хотят на ком-то оторваться. Я старался не комментировать ничего про „голую“ вечеринку, но хочу сказать, что это привычные наряды, в которых они выходят на сцену, по телевизору их в этом показывают. Понятно, что есть вещи несвоевременные. Сейчас не до подобных вечеринок», — заявил он НСН.

Пригожин также обратил внимание на оскорбления в адрес артистов из-за их поездок в Дубай. Продюсер напомнил, что знаменитости зарабатывают деньги, платят налоги государству и имеют право на отдых в любой стране.

«Говорят, что звезды ездят в Дубай отдыхать. А что, в Дубай только артисты ездят отдыхать? Спортсмены не ездят, врачи, политики? Артист не имеет права на отдых?» — добавил Иосиф Пригожин.

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