«Голая» вечеринка Ивлеевой: последние новости 19 января, что изменилось

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

Российские суды продолжают рассматривать иски в отношении блогера Анастасии Ивлеевой после «голой» вечеринки. Что об этом известно, какие последние новости выходили об участниках мероприятия?

Что известно об исках к Ивлеевой

Таганский суд Москвы накануне отказался принимать к рассмотрению коллективный иск о компенсации морального вреда к блогеру Анастасии Ивлеевой на 1 млрд рублей за «голую» вечеринку.

Одним из инициаторов иска выступал актер и режиссер Александр Иншаков. После вынесения решения он заявил NEWS.ru, что выяснит причины отказа рассматривать дело и изучит возможность подачи нового иска.

Также в суд обратилась уроженка Челябинской области. Она сообщила, что была оскорблена «голой» вечеринкой и требует взыскать с Ивлеевой 1 млрд рублей. Подавшая иск женщина выступает от «религиозного братства «Морозов — Златоуст», а ее интересы в суде представляет Александр Морозов.

По его словам, действия участников мероприятия причиняют истцу и ее ребенку «нравственные, физические страдания, чувства безысходности, обреченности». Ответчиками, помимо блогера, заявлены рэпер Vacío (Николай Васильев) и певцы Лолита, Филипп Киркоров и Дима Билан.

Кто из артистов продолжает сталкиваться с последствиями вечеринки

Народный артист России Филипп Киркоров после участия в «голой» вечеринке столкнулся с отменой концертов. Накануне также стало известно, что его вырезали из сериала «Сваты», где в одном из эпизодов он играл самого себя. Серия была снята в 2010 году.

Певица Лолита Милявская после участия в мероприятии Ивлеевой также столкнулась с проблемами в организации концертов. На настоящий момент отменены ее выступления в Омске и Новосибирске, запланированные на весну. По словам исполнительницы, она морально готова к запрету ее мероприятий.

«Рассчитываю на пенсию и OnlyFans. Последнее — шутка», — рассказала она о планах на будущее.

Почему Волочкова не пошла на «голую» вечеринку

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что получила приглашение от Анастасии Ивлеевой на «голую» вечеринку, однако не пошла на нее из-за обиды на блогера.

«Меня звали на эту „голую“ вечеринку. Но я же знала, что там будет вертеп, и я не хотела участвовать в этом. Я к предателям не особо отношусь хорошо. Настя Ивлеева была у меня дома, и мы с Никитой Джигурдой снимали для нее видео. А потом она же сидела и обсуждала меня с Аленой Блин (журналисткой Аленой Жигаловой. — NEWS.ru). Они про меня гадости лили... Как я пойду на вечеринку после такого?» — отметила Волочкова.

Что о «голой» вечеринке сказал Олег Газманов

Певец Олег Газманов опроверг в беседе с Telegram-каналом Lomovka информацию, что он «зауважал» участников «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой после их извинений.

Артист считает подобные мероприятия недопустимыми по морально-этическим соображениям. По его мнению, на настоящий момент ситуация со скандальным мероприятием не разрешена.

«Кому много дается, с того много и спрашивается. Никого персонально не сужу. По мне, так самое важное в этой истории, что общество выражает свою консолидированную жесткую позицию по недопустимости подобных „эвентов“. Не менее важно, что эту позицию слышит, учитывает и уважает государство и наконец-то вынуждены слышать, учитывать и уважать те, кто считает себя селебрити и лидерами мнений», — заявил певец.

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