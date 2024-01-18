«Будем думать»: Иншаков об отказе суда рассматривать иск к Ивлеевой Иншаков выяснит причину отказа суда рассматривать иск к Ивлеевой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подававший иск на один миллиард рублей к Анастасии Ивлеевой актер и режиссер Александр Иншаков заявил NEWS.ru, что выяснит, по какой причине Таганский суд Москвы отказался рассматривать дело. Он отметил, что после этого примет решение, будет ли подан еще один иск против блогера.

Для меня еще ничего не дошло. Сейчас будем интересоваться, как, что и почему. Сначала выясним, почему отказали, а потом будем думать, — сказал Иншаков.

Ранее Таганский суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к Ивлеевой с требованием выплатить 1 млрд рублей в качестве компенсации морального вреда из-за «голой» вечеринки 21 декабря. Новый иск к блогеру подал актер Александр Иншаков, а соответчиком выступает МТС.

Звездный адвокат Сергей Жорин отмечал, что новый иск к Ивлеевой и МТС на 1 млрд рублей имеет крайне отдаленное отношение к юриспруденции. По его мнению, в обращении множество изъянов, а основная задача иска — информационная огласка. Адвокат подчеркнул, что взыскать заявленную сумму в размере 1 млрд рублей едва ли удастся. Кроме того, Жорин предполагает, что заявители не являются надлежащими истцами.