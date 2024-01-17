Новый иск к Ивлеевой из-за «голой» вечеринки: кто подал в суд, что известно

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Анастасия Ивлеева

Таганский суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к телеведущей Анастасии Ивлеевой с требованием выплатить миллиард рублей в качестве компенсации морального вреда за вечеринку 21 декабря. Что известно о новом иске к оскандалившемуся из-за «голой» тусовки блогеру — в материале NEWS.ru.

Кто подал новый иск к Ивлеевой

Известно, что новый иск к Ивлеевой подал актер и режиссер Александр Иншаков. В суде уточнили, что соответчиком выступает ПАО «Мобильные телесистемы» (МТС).

«Таганский районный суд зарегистрировал исковое заявление Иншакова А. И. и лиц, присоединившихся к нему к Ивлеевой А. В. и ПАО «Мобильные телесистемы», — указал собеседник агентства ТАСС.

До этого Хамовнический суд Москвы вернул заявителям аналогичный коллективный иск к Анастасии Ивлеевой с требованием выплатить 1 млрд рублей компенсации морального вреда, поскольку она зарегистрирована в другом субъекте РФ. Согласно содержанию заявления, блогер своими действиями по организации вечеринки в столичном клубе «Мутабор», в которой приняли участие многие знаменитости, причинила заявителям существенные нравственные страдания.

При этом инициатор судебного разбирательства Александр Иншаков заявлял, что не остановится и снова подаст иск против Анастасии Ивлеевой на миллиард рублей из-за «голой» вечеринки. Он говорил, что намерен наказать девушку не только рублем, но и запретом выступать на различных мероприятиях. Иншаков выражал уверенность, что они вместе с инициативной группой смогут выиграть дело и направить выигранный в суде миллиард в фонд поддержки бойцов специальной военной операции и их семей.

Где сейчас Ивлеева

Telegram-канал SHOT сообщал, что Анастасия Ивлеева вернулась в Москву после скандала с «голой» вечеринкой. По информации канала, она продолжает решать проблемы, возникшие после тусовки в клубе «Мутабор».

Как передает канал, ранее Ивлеева опровергла свой побег в Дубай и заявила, что проводит новогодние праздники в Санкт-Петербурге в кругу близких людей. По данным SHOT, в столицу блогерша приехала 14 января.

Что сказал Путин о «голой» вечеринке

Президент России Владимир Путин накануне впервые высказался о «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой. Глава государства призвал равняться не на тех, кто принимал участие в вечеринке, вызвавшей немало споров, а на российских воинов, участвующих в спецоперации. По его словам, правильными жизненными ориентирами обладают прежде всего участники СВО, а не полураздетые веселящиеся звезды.

«Надо обращать внимание на ребят, которые возвращаются из зоны СВО. Люди, которые решаются пойти туда, проходят это горнило, очень многие жизненные приоритеты выстраивают по-другому. Тут уже не будешь без штанов на каком-то мероприятии прыгать», — сказал Путин.

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